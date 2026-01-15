Форма поиска по сайту

15 января, 04:36

Политика

Трамп назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру на Украине

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием на пути к достижению мирного соглашения. Об этом заявил лидер США Дональд Трамп в интервью Reuters.

По его словам, урегулирование на Украине затягивается из-за позиций Киева, а не Москвы. Трамп отметил, что Владимир Путин готов заключить мирную сделку, тогда как Зеленский проявляет более сдержанную позицию.

"Мы должны убедить президента Зеленского согласиться на это", – подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также сообщил, что не располагает информацией о якобы готовящемся визите спецпосланника США Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Москву.

По информации СМИ, Уиткофф и Кушнер собираются приехать в Россию для проведения переговоров с Путиным. Журналисты предполагают, что потенциальная встреча может пройти уже в январе.

Тем временем военное положение на Украине продлили на три месяца. Соответствующий законопроект был утвержден Верховной радой в 18-й раз. Поддержали данное решение 333 депутата.

Помимо этого, Зеленский поручил новому министру обороны страны Михаилу Федорову изменить мобилизационный процесс для повышения его эффективности.

Российские войска продвигаются на всех направлениях в зоне СВО

