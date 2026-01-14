Зеленский поручил новому главе Минобороны усилить мобилизацию

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны страны Михаилу Федорову изменить мобилизационный процесс для повышения его эффективности. Об этом украинский лидер рассказал в своем телеграм-канале.

"Требуются более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве", – написал Зеленский.

Верховная рада Украины утвердила Михаила Федорова на должность министра обороны страны 14 января. За его назначение проголосовали 277 депутатов, при этом все парламентские фракции поддержали представленную кандидатуру.

Экс-главу оборонного ведомства Дениса Шмыгаля назначили главой Минэнерго.