15 марта, 14:17

В Казахстане состоялся референдум по новой конституции

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

В Казахстане явка на референдум по новой конституции составила 51,93 %, что позволяет считать его состоявшимся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной комиссии референдума.

Согласно конституционному закону Казахстана, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал работу над проектом новой конституции страны два года назад.

"Уверен, что это конституция прогрессивного Казахстана. Мы должны работать на опережение, идти в ногу с прогрессом, а не отставать", – отметил глава государства.

По его словам, следующие выборы президента Казахстана состоятся в 2029 году, согласно установленному конституцией сроку. Токаев также добавил, что учреждение должности вице-президента укрепит институты государственной власти.

Ранее лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Санаэ Такаити переизбрали премьер-министром страны. Во время голосования в ключевой нижней палате парламента за нее отдали свои голоса 354 депутата.

До этого нижняя палата парламента Японии была официально распущена в первый же день работы очередной 220-й сессии. Вместо 150 дней она не проработала и одного дня.

Читайте также


Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

