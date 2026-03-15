В Казахстане состоялся референдум по новой конституции

В Казахстане явка на референдум по новой конституции составила 51,93 %, что позволяет считать его состоявшимся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной комиссии референдума.

Согласно конституционному закону Казахстана, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал работу над проектом новой конституции страны два года назад.

"Уверен, что это конституция прогрессивного Казахстана. Мы должны работать на опережение, идти в ногу с прогрессом, а не отставать", – отметил глава государства.

По его словам, следующие выборы президента Казахстана состоятся в 2029 году, согласно установленному конституцией сроку. Токаев также добавил, что учреждение должности вице-президента укрепит институты государственной власти.

