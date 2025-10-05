Во Франции огласили состав нового правительства

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Французский президент Эммануэль Макрон утвердил первую часть нового состава правительства, предложенного премьер-министром Себастьеном Лекорню. Список министров был оглашен со ступеней Елисейского дворца генеральным секретарем президента Эммануэлем Муленом спустя месяц после отставки предыдущего кабмина.

Значительным изменением стало назначение Брюно Ле Мэра на пост министра обороны. Ранее он занимал должность министра экономики и финансов в течение семи лет (2017–2024). Перед этим политик работал министром сельского хозяйства (2009–2012) и госсекретарем по европейским делам при МИД (2008–2009). После ухода с поста в 2024 году Ле Мэр преподавал в университете Лозанны в Швейцарии.

При этом некоторые ключевые министерства сохранили своих руководителей. Например, МВД продолжит возглавлять представитель партии "Республиканцы" Брюно Ретайо, МИД останется за Жан-Ноэлем Барро, а министерство юстиции – за Жеральдом Дарманеном, давним соратником Макрона.

Свои посты также сохранили министр культуры Рашида Дати, министр здравоохранения Катрин Вотрен и министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Анни Женевр.

Ранее выборы завершились в Грузии. В избирательных процессах среди мэров и депутатов местных органов победу одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", набрав более 81% голосов после обработки 100% бюллетеней.

В Тбилиси кандидат от партии Каха Каладзе получил 71,612% голосов, а "Грузинская мечта" заняла более 70% мест в городском собрании. Муниципальные выборы прошли в 64 муниципалитетах.