Партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах на выборах

Фото: ТАСС/EPA/DAVID MDZINARISHVILI

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" победила во всех муниципалитетах на выборах мэров и депутатов местных органов власти. Об этом свидетельствуют данные, размещенные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Согласно информации, после обработки 100% бюллетеней партия набрала более 81% голосов. Она получает большинство во всех городских и районных собраниях.

В Тбилиси кандидат в мэры от правящей партии Каха Каладзе после обработки протоколов набрал 71,612% голосов, а "Грузинская мечта" в тбилисском городском собрании, в которое входят 50 депутатов, – свыше 70% мандатов. Кроме того, кандидаты от правящей партии победили во всех одномандатных округах столицы страны.

Муниципальные выборы прошли в Грузии 4 октября. На них избирали мэров и депутатов законодательных собраний в 64 муниципалитетах.

На фоне выборов в стране прошли протесты. В ходе беспорядков митингующие проникли на территорию резиденции президента страны Михаила Кавелашвили. Для пресечения незаконных действий, сотрудники полиции применили перцовый спрей в отношении протестующих.

В связи с событиями премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал случившееся уголовным преступлением и пообещал пресечь деятельность иностранных агентов, которые стоят за дестабилизацией обстановки в Грузии.

Позже ночью в воскресенье, 5 октября, участники протеста стали расходиться. Также полицейские задержали двух оппозиционеров, которые подстрекали митингующих к штурму резиденции президента.

