Pirveli: протестующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Протестующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей, сообщает телеканал Pirveli.

По данным журналистов, администрация установила железные ограждения у входа в резиденцию после того, как стало известно, что митингующие планируют перебраться с площади Свободы к зданию резиденции.

В МВД Грузии заявили, что беспорядки вышли за рамки закона.

Ранее президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства на фоне продолжающихся протестов в стране. По последним данным, из-за вспыхнувших беспорядков погибли минимум 22 человека, еще более 100 пострадали.

Жители потребовали отставки правительства и президента страны.

При этом из-за беспорядков ряд российских туристов на Мадагаскаре обратился в посольство РФ за помощью. По утверждению представителей дипмиссии, на данный момент в стране не наблюдается чрезвычайная ситуация, а большинство авиакомпаний продолжают работать в штатном режиме.

