12 января, 16:02

Политика

Трамп заявил, что у Зеленского нет "карт в рукаве"

Фото: whitehouse.gov

У президента Украины Владимира Зеленского нет "карт в рукаве", заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос репортера New York Times.

По его словам, у Зеленского есть только сам Трамп. При этом отсутствие поддержки США обернулось бы для украинского лидера "полной катастрофой".

Трамп уже говорил о том, что у Зеленского нет "карт в рукаве" – в феврале 2025 года. Кроме того, он называл присутствие главы Украины на переговорах "неважным" и подчеркивал, что тот очень плохо показал себя в роли переговорщика.

В январе Трамп выразил надежду на достижение договоренностей с Россией по урегулированию украинского конфликта в ближайшем будущем. При этом он добавил, что обсуждал возможность ужесточения антироссийских санкций с членами конгресса США.

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

