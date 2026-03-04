Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 11:22

Общество

Желтый уровень опасности объявили в Москве и области из-за налипания снега

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за возможного налипания мокрого снега на провода и деревья, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение будет действовать в регионе до 21:00 среды, 4 марта.

В течение дня ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температура составит от 0 до плюс 2 градусов в Москве, а в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер прогнозируется южный и юго-западный, его скорость составит 6–11 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что переменчивую погоду обеспечивает серия северо-западных циклонов. Средняя суточная температура будет колебаться около или чуть выше нормы. Снежный покров при этом будет таять в дневные часы, а ночью – замерзать, из-за чего образуется гололед.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве до конца недели ночная температура будет опускаться ниже 0 градусов, а днем вернутся положительные значения.

Он добавил, что первая весенняя оттепель, которая началась в столице 28 февраля, завершилась поздним вечером 3 марта, и непрерывно продолжалась 82 часа.

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 90% 4 марта

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика