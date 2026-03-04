Желтый уровень опасности объявили в Москве и области из-за налипания снега

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за возможного налипания мокрого снега на провода и деревья, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение будет действовать в регионе до 21:00 среды, 4 марта.

В течение дня ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температура составит от 0 до плюс 2 градусов в Москве, а в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер прогнозируется южный и юго-западный, его скорость составит 6–11 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что переменчивую погоду обеспечивает серия северо-западных циклонов. Средняя суточная температура будет колебаться около или чуть выше нормы. Снежный покров при этом будет таять в дневные часы, а ночью – замерзать, из-за чего образуется гололед.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве до конца недели ночная температура будет опускаться ниже 0 градусов, а днем вернутся положительные значения.

Он добавил, что первая весенняя оттепель, которая началась в столице 28 февраля, завершилась поздним вечером 3 марта, и непрерывно продолжалась 82 часа.

