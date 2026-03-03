Спасатели усилили контроль на столичных водоемах из-за оттепели

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Московские спасатели усилили контроль за городскими реками и водоемами на фоне оттепели. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах ведут усиленное патрулирование рек и водоемов с учетом резкого повышения температуры, из-за чего на Москве-реке лед местами рыхлый, с промоинами, в центре и на юге столицы льда нет", – отметил он.

Вице-мэр призвал горожан соблюдать аккуратность, не выходить на лед, следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле водоемов.

По словам Бирюкова, безопасность поддерживают 500 сотрудников 26 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы.

Специалисты регулярно замеряют толщину льда. Под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке. Всего в работе участвуют более 25 единиц техники.

"Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час. Все суда укомплектованы средствами спасения", – сказал Бирюков.

Вместе с тем интенсивного таяния снега в Москве не ожидается до второй декады марта, сейчас эти процессы замедлились. При положительной температуре на метеостанции ВДНХ высота сугробов за сутки снизилась на 2 сантиметра и составила 52 сантиметра.

