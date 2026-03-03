Форма поиска по сайту

03 марта, 17:41

Общество
Врач Махова: наиболее полезным подарком на 8 Марта станет оплата медобсуледования

Врач раскрыла, какой подарок на 8 Марта окажется самым полезным

Фото: depositphotos/Syda_Productions

На 8 Марта женщинам стоит дарить подарки, которые будут полезны для жизни и здоровья. Одним из таких может стать сертификат на медобследование, сообщила в беседе с "Лентой.ру" ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

По ее словам, программу чекапа важно подбирать с учетом возраста женщины. Например, тем, кому от 20 до 35 лет, целесообразно уделить внимание состоянию репродуктивной системы. В данном случае наилучшим вариантом станет консультация гинеколога, УЗИ и забор базовых анализов крови.

В возрасте 35–50 лет актуальными становятся проверка щитовидной железы и уровня ферритина. Женщинам после 50 стоит делать денситометрию, проверять липидный профиль и консультироваться с офтальмологом.

Удачным подарком, по мнению Маховой, также могут стать современные гаджеты для мониторинга здоровья – смарт-часы или фитнес-браслеты с функциями ЭКГ и измерения пульса. Такие устройства помогают отслеживать ритм сердца, уровень кислорода в крови и качество сна.

Кроме того, врач рекомендует дарить лампы для светотерапии, увлажнители воздуха, массажеры для шеи и спины, оборудование для домашних тренировок или абонементы в спортклуб, а также спа-программы для расслабления и восстановления.

Ранее врач Владимир Болибок предупредил, что мимоза и все виды акации в букетах, которые мужчины будут дарить женщинам на 8 Марта, могут вызвать аллергическую реакцию.

Он пояснил, что мимоза, которая также известна как акация серебристая, выделяет очень много пыльцы. При этом аллергия на нее чаще встречается в южных регионах России, где растут разные виды акации.

