03 марта, 17:59

Общество

Композиции Глинки, Чайковского и Бородина заменят звонки в школах РФ в марте

Фото: depositphotos/uatp12

В марте стандартные школьные звонки заменят на фрагменты из произведений Петра Чайковского, Михаила Глинки и Александра Бородина. Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ.

Инициатива проводится в рамках всероссийского проекта "Мелодии вместо звонков". Музыкальные композиции будут посвящены юбилею Большого театра и Международному женскому дню, говорится в сообщении.

Учащиеся смогут услышать увертюру из оперы "Руслан и Людмила", произведения "Уж как по мосту‑мосточку" из оперы "Евгений Онегин" и "Танец маленьких лебедей" из "Лебединого озера". Кроме того, в стенах школ прозвучит композиция "Улетай на крыльях ветра" из оперы "Князь Игорь".

Ранее в Московской электронной школе открыли доступ к ИИ-помощнику для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Теперь выпускники смогут перейти из электронного дневника на образовательную платформу "Яндекс учебник" и воспользоваться "Репетитором AI" по математике и информатике.

Отмечалось, что МЭШ ежегодно обновляет видеоразборы заданий ЕГЭ, тесты с автопроверкой, интерактивные приложения и рекомендации. Новый ИИ-помощник объясняет теорию, помогает понять логику выполнения заданий и пошагово разбирает решения в формате диалога.

