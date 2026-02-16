Школьникам из приграничных регионов РФ разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Школьники из Белгородской, Брянской и Курской областей вновь получили право не сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, учащиеся могут выбрать: либо сдавать выпускной экзамен, либо просто получить аттестат по итогам промежуточной аттестации. Такое решение было принято на фоне неспокойной ситуации в приграничных регионах.

"Такой формат будет доступен для всех школ приграничных регионов, которые войдут в приказ, утверждающий список школ, для которых будет сделано исключение", – цитирует Кравцова РИА Новости.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в приграничье остается крайне тяжелой. С начала года там погиб 21 человек, еще 98 получили ранения, среди них 6 детей.

Атаки ВСУ на инфраструктуру Белгородской области являются беспрецедентными, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он добавил, что были созданы запасы резервных источников снабжения электроэнергией.