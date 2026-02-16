Посол РФ Корчунов: Осло как спонсор Киева несет ответственность за преступления ВСУ

Фото: 123RF.com/marclschauer

Норвегия как спонсор киевского режима несет ответственность за совершаемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) военные преступления. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Осло Николай Корчунов.

По его словам, Норвегия прочно закрепилась в первых рядах "европейской партии войны", которая выступает за продолжение конфликта с недостижимой целью его завершения на условиях Киева.

Кроме того, продолжил дипломат, Осло участвует в "коалиции желающих", говоря, что Украина должна получить реальные гарантии безопасности при участии Европы и США.

Предварительно планируется, что после завершения боевых действия и подписания мирного договора норвежские военные могут войти в состав европейских национальных сил для Украины, где займутся тренировками и обучением ВСУ, уточнил глава диппредставительства.

Он напомнил, что РФ не раз указывала на то, что выступает против направления иностранных военных на Украину, рассматривая соответствующие намерения стран НАТО как одну из первопричин конфликта, ради устранения которых и ведется спецоперация.

"Очевидно, норвежских военнослужащих это также касается", – добавил собеседник агентства.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что размещение военного контингента стран Североатлантического альянса на Украине автоматически превратит его в цель для ВС РФ. Он также назвал киевский режим враждебным и нелегитимным.