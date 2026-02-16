Основная сертификационная программа полетов пассажирского Ил-114-300 завершена

Фото: РИА Новости/пресс-служба ОАК/Нина Падалко

Основная программа сертификационных полетов пассажирского самолета Ил-114-300 выполнена. В данный момент испытания продолжаются в Якутии, сообщил управляющий директор АО "Ил" Даниил Бренерман.

"В этом году мы занимаемся расширением карты данных, снятием ограничений, которые были получены, демонстрацией режимов, которые авиационные власти еще не успели оценить", – приводит слова Бренермана РИА Новости.

Он добавил, что в ходе испытаний самолет успешно подтверждает работоспособность в условиях экстремально низких температур. В частности, в аэропорту Магаз уже был выполнен первый взлет и посадка с заснеженной грунтовой полосы.

Первые поставки Ил-114-300 эксплуатантам ожидаются в текущем году. Поставки следующих партий самолетов намечены на 2028 год с учетом технических циклов изготовления.

Например, авиакомпания "Аврора" приобретет первые самолеты Ил-114-300 в 2028 году, рассказал гендиректор компании Константин Сухоребрик. Эксплуатация первых самолетов начнется в Хабаровском крае, так как там имеются авиаремонтные предприятия.

Ранее сообщалось, что турбовинтовой Ил-114-300 и импортозамещенный SSJ 100 пролетели над 10 странами и прибыли на Международную авиационную выставку Wings India.

"Ростех" планирует до конца 2026 года приступить к серийному выпуску импортозамещенных воздушных судов МС-21, Ил-114 и SSJ 100. Первый полет опытного образца МС-21 состоялся в апреле 2025 года. Он взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев".