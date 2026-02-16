Форма поиска по сайту

16 февраля, 08:10

Общество

Россиянам-льготникам упростят оформление субсидий на оплату ЖКУ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Россиянам, получающим льготы, упростят оформление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы правительства.

Уточняется, что мера должна поддержать социально незащищенные категории граждан, а также сократить задержки государственного аппарата на обработку и оформление заявлений. Ответственными назначены Минстрой, Минтруд, Минцифры, Минфин и Минэкономразвития. Доклад о проделанной работе необходимо предоставить в сентябре этого года.

При этом федеральный закон и правительственный документ, если они будут необходимы, должны быть разработаны к февралю 2029 года.

Ранее в Госдуме предложили установить мораторий на размер платы за ЖКУ до 1 марта 2028 года. Согласно действующему законодательству, Жилищный кодекс России предусматривает повышение платы за коммунальные услуги не выше предельных индексов, однако их значения значительно различаются в зависимости от региона.

По словам думского депутата Юрия Афонина, принятие инициативы позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизит нагрузку на россиян и экономику.

Россиян могут лишить имущества за неуплату ЖКУ

