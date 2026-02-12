Форма поиска по сайту

12 февраля, 13:09

Общество
Песков: Кремль будет следить за ситуацией с ростом коммунальных платежей

В Кремле прокомментировали ситуацию с ростом коммунальных платежей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле будут предельно внимательно отслеживать ситуацию с ростом коммунальных платежей. Повышение не должно быть резким, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он назвал тему тарифов одной из ключевых в текущей повестке. Песков также напомнил, что в Кремле накоплен серьезный опыт работы с обращениями граждан, в том числе в рамках прямой линии.

Этот опыт, по словам пресс-секретаря президента, позволяет предметно разбираться с каждым конкретным случаем.

Ранее сообщалось, что ФАС России проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Речь идет об электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, а также о газоснабжении.

На то, что тарифы ЖКХ необходимо взять под особый контроль, обратили внимание и депутаты Госдумы. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, региональные энергокомиссии нередко повышают тарифы без должных оснований.

Тарифы ЖКХ в России могут взять под особый контроль

властьобществоЖКХ

