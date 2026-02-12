Форма поиска по сайту

Interaksyon: фуд-блогер на Филиппинах умерла после употребления ядовитых "крабов-дьяволов"

Фуд-блогер на Филиппинах умерла после употребления ядовитых "крабов-дьяволов"

Фото: dailymail.co.uk

На Филиппинах 51-летняя фуд-блогер погибла после того, как съела ядовитых "крабов-дьяволов" во время съемки ролика для соцсетей. Об этом сообщил местный новостной портал Interaksyon.

По данным издания, женщина готовила морепродукты в большой кастрюле с кокосовым молоком и с аппетитом пробовала блюда на камеру. Предположительно, причиной смерти стало попадание в организм высокой дозы токсинов, содержащихся в ракообразных, обитающих в регионе.

На следующий день после съемки блогеру стало плохо. У нее начались судороги, после чего ее доставили в медицинский центр. Позднее состояние резко ухудшилось. У блогерши посинели губы, и вскоре она потеряла сознание. Несмотря на усилия врачей, она умерла через два дня после записи видео.

Годом ранее в прибрежной провинции страны похожий случай произошел с 54-летним рыбаком, съевшим смертельно опасных крабов. Местные власти проводят расследование и призвали жителей воздержаться от употребления незнакомых морепродуктов.

Соседи погибшей предположили, что она могла знать об опасности морепродуктов, которые обитают на коралловых рифах Индо-Тихоокеанского региона. Их мясо и панцирь содержат сильные токсины, сохраняющиеся даже после длительной термической обработки.

Ранее москвичей предостерегли от покупки грибов на трассе, так как это может привести к серьезному отравлению и аллергической реакции. Предостережение особенно актуально для грибов, которые с учетом пористой структуры впитывают все вредные вещества из окружающей среды.

происшествияза рубежомеда

