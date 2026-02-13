Эксперт Земская предупредила об опасности раздвижной мебели для питомцев

13 февраля, 16:49Общество
Фото: 123RF.com/vladansrs
Кресла-качалки, раздвижные диваны и глиняные наполнители для лотка могут представлять серьезную опасность для питомцев. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.
Ранее в СМИ появилась информация о том, как москвичка случайно запустила стиральную машину с котом внутри. Услышав голос животного, она выключила устройство, и в итоге питомец выжил.
"Животные часто любят спать не только в барабанах стиральных машин, но и в корзине с бельем. Особенно котята, которых очень легко не заметить и закинуть в стирку. После таких случаев питомца бывает крайне сложно спасти", – подчеркнула Земская.
Она напомнила, что квартира для питомца в целом является большим опасным квестом.
Для кошек также большую опасность представляют включенные индукционные плиты: они запрыгивают на них и получают ожоги лап. В то же время крупные собаки могут нечаянно хвостом или лапами включать газовую плиту. Так что животных ни в коем случае нельзя оставлять на кухне без присмотра, предупредила эксперт.
Кроме того, необходимо надежно закрывать место сбора пищевых отходов в доме: питомцы очень любят в них рыться, но, если проглотят, к примеру, куриную кость, без операции вытащить ее будет практически невозможно. В свою очередь, конфетные фантики и обертки от колбасы способны привести к непроходимости кишечника, предупредила ветеринар.
Также опасность представляют окна, оставленные в режиме проветривания. Животным, особенно молодым, бывает очень любопытно посмотреть, откуда идет свежий воздух: они запрыгивают в узкие проемы наверху, а обратно выбраться уже не могут.
"Однажды к нам привозили котенка, который провисел так до вечера, пока не пришли хозяева. Пришлось очень долго его лечить, так как были передавлены внутренние органы", – отметила Земская.
Также ветеринар напомнила о необходимости хранить всю бытовую химию в недоступном для питомцев месте. У животных при наличии изжоги и гастрита может меняться пищевое поведение, и тогда они начинают пытаться есть даже гель для мытья посуды или средство для очистки окна. Все это заканчивается тяжелыми отравлениями, предупредила эксперт.
Аккуратными следует быть и при использовании раздвижных диванов: маленькое животное легко может забраться под него и пострадать, когда владелец начнет собирать мебель. Также питомцы часто травмируются из-за кресел-качалок, отметила ветеринар.
Она также добавила, что мелкие животные могут захлебнуться в унитазах: они пытаются попить, поскальзываются, падают вниз головой и не могут выбраться. Поэтому дверь в туалет важно держать закрытой, заключила Земская.
