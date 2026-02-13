Эксперт Земская предупредила об опасности раздвижной мебели для питомцев

Фото: 123RF.com/vladansrs

Кресла-качалки, раздвижные диваны и глиняные наполнители для лотка могут представлять серьезную опасность для питомцев. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Ранее в СМИ появилась информация о том, как москвичка случайно запустила стиральную машину с котом внутри. Услышав голос животного, она выключила устройство, и в итоге питомец выжил.

"Животные часто любят спать не только в барабанах стиральных машин, но и в корзине с бельем. Особенно котята, которых очень легко не заметить и закинуть в стирку. После таких случаев питомца бывает крайне сложно спасти", – подчеркнула Земская.

Она напомнила, что квартира для питомца в целом является большим опасным квестом.





Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Начиная с проводов, которые в особенности обожают грызть котята и щенки, после чего получают удар током и ожог ротовой полости. А еще кошки, например, иногда засовывают морду в розетки, поэтому надо ставить заглушки.

Для кошек также большую опасность представляют включенные индукционные плиты: они запрыгивают на них и получают ожоги лап. В то же время крупные собаки могут нечаянно хвостом или лапами включать газовую плиту. Так что животных ни в коем случае нельзя оставлять на кухне без присмотра, предупредила эксперт.

Кроме того, необходимо надежно закрывать место сбора пищевых отходов в доме: питомцы очень любят в них рыться, но, если проглотят, к примеру, куриную кость, без операции вытащить ее будет практически невозможно. В свою очередь, конфетные фантики и обертки от колбасы способны привести к непроходимости кишечника, предупредила ветеринар.

Также опасность представляют окна, оставленные в режиме проветривания. Животным, особенно молодым, бывает очень любопытно посмотреть, откуда идет свежий воздух: они запрыгивают в узкие проемы наверху, а обратно выбраться уже не могут.

"Однажды к нам привозили котенка, который провисел так до вечера, пока не пришли хозяева. Пришлось очень долго его лечить, так как были передавлены внутренние органы", – отметила Земская.

Также ветеринар напомнила о необходимости хранить всю бытовую химию в недоступном для питомцев месте. У животных при наличии изжоги и гастрита может меняться пищевое поведение, и тогда они начинают пытаться есть даже гель для мытья посуды или средство для очистки окна. Все это заканчивается тяжелыми отравлениями, предупредила эксперт.





Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Мой кот на фоне изжоги однажды наелся наполнителя для лотка, видимо, интуитивно понимая, что глина, из которого он состоял, – щелочная среда, понижающая кислотность. В итоге в желудке это превратилось в огромный комок и пришлось делать операцию.

Аккуратными следует быть и при использовании раздвижных диванов: маленькое животное легко может забраться под него и пострадать, когда владелец начнет собирать мебель. Также питомцы часто травмируются из-за кресел-качалок, отметила ветеринар.

Она также добавила, что мелкие животные могут захлебнуться в унитазах: они пытаются попить, поскальзываются, падают вниз головой и не могут выбраться. Поэтому дверь в туалет важно держать закрытой, заключила Земская.

Ранее зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко рассказала об играх, которые могут навредить здоровью кошки. В частности, она не советовала заставлять питомца бегать за огоньком лазерной указки. После этого он может вести себя не очень адекватно, становиться агрессивным и нападать на людей.