Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 16:49

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Земская предупредила об опасности раздвижной мебели для питомцев

Ветеринар рассказала, какие опасности могут поджидать питомцев в квартире

Фото: 123RF.com/vladansrs

Кресла-качалки, раздвижные диваны и глиняные наполнители для лотка могут представлять серьезную опасность для питомцев. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Ранее в СМИ появилась информация о том, как москвичка случайно запустила стиральную машину с котом внутри. Услышав голос животного, она выключила устройство, и в итоге питомец выжил.

"Животные часто любят спать не только в барабанах стиральных машин, но и в корзине с бельем. Особенно котята, которых очень легко не заметить и закинуть в стирку. После таких случаев питомца бывает крайне сложно спасти", – подчеркнула Земская.

Она напомнила, что квартира для питомца в целом является большим опасным квестом.

Начиная с проводов, которые в особенности обожают грызть котята и щенки, после чего получают удар током и ожог ротовой полости. А еще кошки, например, иногда засовывают морду в розетки, поэтому надо ставить заглушки.
Вера Земская
заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой

Для кошек также большую опасность представляют включенные индукционные плиты: они запрыгивают на них и получают ожоги лап. В то же время крупные собаки могут нечаянно хвостом или лапами включать газовую плиту. Так что животных ни в коем случае нельзя оставлять на кухне без присмотра, предупредила эксперт.

Кроме того, необходимо надежно закрывать место сбора пищевых отходов в доме: питомцы очень любят в них рыться, но, если проглотят, к примеру, куриную кость, без операции вытащить ее будет практически невозможно. В свою очередь, конфетные фантики и обертки от колбасы способны привести к непроходимости кишечника, предупредила ветеринар.

Также опасность представляют окна, оставленные в режиме проветривания. Животным, особенно молодым, бывает очень любопытно посмотреть, откуда идет свежий воздух: они запрыгивают в узкие проемы наверху, а обратно выбраться уже не могут.

"Однажды к нам привозили котенка, который провисел так до вечера, пока не пришли хозяева. Пришлось очень долго его лечить, так как были передавлены внутренние органы", – отметила Земская.

Также ветеринар напомнила о необходимости хранить всю бытовую химию в недоступном для питомцев месте. У животных при наличии изжоги и гастрита может меняться пищевое поведение, и тогда они начинают пытаться есть даже гель для мытья посуды или средство для очистки окна. Все это заканчивается тяжелыми отравлениями, предупредила эксперт.

Мой кот на фоне изжоги однажды наелся наполнителя для лотка, видимо, интуитивно понимая, что глина, из которого он состоял, – щелочная среда, понижающая кислотность. В итоге в желудке это превратилось в огромный комок и пришлось делать операцию.
Вера Земская
заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой

Аккуратными следует быть и при использовании раздвижных диванов: маленькое животное легко может забраться под него и пострадать, когда владелец начнет собирать мебель. Также питомцы часто травмируются из-за кресел-качалок, отметила ветеринар.

Она также добавила, что мелкие животные могут захлебнуться в унитазах: они пытаются попить, поскальзываются, падают вниз головой и не могут выбраться. Поэтому дверь в туалет важно держать закрытой, заключила Земская.

Ранее зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко рассказала об играх, которые могут навредить здоровью кошки. В частности, она не советовала заставлять питомца бегать за огоньком лазерной указки. После этого он может вести себя не очень адекватно, становиться агрессивным и нападать на людей.

Читайте также


Трошина Любовь

животныеобществоэксклюзив

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика