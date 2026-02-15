Форма поиска по сайту

Политика

Рубио обсудил с Зеленским безопасность Украины

Фото: AP Photo/Michael Probst

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом американский дипломат написал в соцсети X.

Стороны обсудили тему безопасности Украины, а также вопросы укрепления партнерских отношений в области обороны и экономики.

"Президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп хочет найти решение, которое положит конец кровопролитию раз и навсегда", – отметил Рубио.

Во время выступления на конференции по безопасности Рубио заявил, что ООН не способна завершить конфликт на Украине. По словам госсекретаря, у организации нет ответов по "самым насущным вопросам", из-за чего она "не играет никакой роли".

Между тем Рубио подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине состоится во вторник, 17 февраля. Он добавил, что США наблюдают значительный прогресс в урегулировании конфликта.

Представители России, США и Украины проведут переговоры в Женеве 17 и 18 февраля

