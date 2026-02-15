15 февраля, 13:46Происшествия
Силы ПВО уничтожили 102 украинских БПЛА над регионами РФ за 4 часа
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 102 украинских беспилотника над российскими регионами в период с 09:00 до 13:00 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В частности, БПЛА были нейтрализованы над Брянской, Калужской и Тульской областями. Также дроны удалось перехватить над территорией Московского региона, в том числе три беспилотника, которые летели в сторону Москвы.
В Калужской области обломки сбитого беспилотника повредили кровлю и остекление больницы в Козельске. Помимо этого, были незначительно повреждены 2 припаркованных автомобиля. Из людей никто не пострадал.
Специалисты уже приступили к оценке ущерба и проведению ремонта в поврежденной больнице. На время работ пациентов пострадавшего корпуса переведут в Сосенскую городскую больницу.
