Силы ПВО уничтожили 102 украинских БПЛА над регионами РФ за 4 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 102 украинских беспилотника над российскими регионами в период с 09:00 до 13:00 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, БПЛА были нейтрализованы над Брянской, Калужской и Тульской областями. Также дроны удалось перехватить над территорией Московского региона, в том числе три беспилотника, которые летели в сторону Москвы.

В Калужской области обломки сбитого беспилотника повредили кровлю и остекление больницы в Козельске. Помимо этого, были незначительно повреждены 2 припаркованных автомобиля. Из людей никто не пострадал.

Специалисты уже приступили к оценке ущерба и проведению ремонта в поврежденной больнице. На время работ пациентов пострадавшего корпуса переведут в Сосенскую городскую больницу.

