Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов северных Курил

Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у побережья северных Курил в ночь на понедельник, 16 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.

Эпицентр толчков находился в 130 километрах к востоку от необитаемого острова Матуа. Очаг залегал на глубине 51 километра. Данные об ощутимости землетрясения не поступали, тревога цунами в регионе не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе южного побережья Японии. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров в Тихом океане, к востоку от острова Окинава.

В начале февраля на Камчатке произошли два афтершока магнитудой от 4,3 до 4,7 в течение суток. В МЧС отметили, что повторные подземные толчки были слабыми и не ощущались населением.