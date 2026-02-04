Форма поиска по сайту

04 февраля, 03:58

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Папуа-Новой Гвинее

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи вечером во вторник, 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Геологической службы США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 22:21 по московскому времени. Эпицентр располагался в 84 километрах к северо-востоку от города Лаэ с населением около 76 тысяч человек. Очаг сейсмического события залегал на значительной глубине – примерно 72 километра.

На данный момент данные о пострадавших или разрушениях отсутствуют. Ситуация находится на контроле у местных властей.

Ранее землетрясение магнитудой 4,3 произошло возле северных Курил. Эпицентр подземного толчка располагался в 4,3 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг находился на глубине 57 километров.

