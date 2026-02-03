Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у северных Курил

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано во вторник, 3 февраля, недалеко от северных Курил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.

Подземный толчок произошел в 06:48 по московскому времени. Уточняется, что его эпицентр располагался в 4,3 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг находился на глубине 57 километров.

При этом тревога цунами не объявлялась. Подземный толчок силой до 3 баллов могли ощущать жители Северо-Курильска.

До этого землетрясение произошло у берегов Крымского полуострова в Азовском море, в 78 километрах к северо-западу от Керчи и в 35 километрах к северо-западу от Щелкина. Очаг был зафиксирован на глубине 10 километров. В результате никто не пострадал, разрушений не было.

