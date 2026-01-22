Фото: depositphotos/raagoon@gmail.com

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН) в своем телеграм-канале.

Эпицентр располагался в 143 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг находился на глубине 59,4 километра.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8. Жители почувствовали толчки силой до 3 баллов, но тревога цунами не объявлялась.

Помимо этого, толчки были зафиксированы около Курильских островов. Их магнитуда составила 5,6. Они были выявлены в 194 километрах к югу от Северо-Курильска на глубине 49 километров под морским дном.

