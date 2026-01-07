Землетрясение магнитудой 5.0 произошло у берегов Камчатки

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки в среду, 7 января. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел в 03:30 по московскому времени. Его эпицентр располагался в 72 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине более 63 километров.

В столице края сейсмособытие ощущалось как трехбалльное, а в отдельных районах сила толчков достигала четырех баллов.

Также в ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредили, что эта серия продолжается: только за минувшие сутки в регионе было зафиксировано шесть афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,8. Один из них, по данным сейсмологов, ощущался в населенных пунктах силой до четырех, а местами – до пяти баллов.

Ранее, 4 января, землетрясение магнитудой 4 было зафиксировано в Лазаревском районе Сочи, в Центральном районе – магнитуда 3. По данным синоптиков, эпицентр подземных толчков располагался в акватории Черного моря, приблизительно в 5 километрах от берега Сочи.