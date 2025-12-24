24 декабря, 13:27Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юго-востоке Тайваня
Фото: 123RF.com/petrovich13
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на юго-востоке острова Тайвань. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное метеорологическое управление острова.
По данным сейсмологов, подземные толчки начались в 17:47 по местному времени (11:47 по московскому времени. – Прим. ред.) в уезде Тайдун. Их очаг залегал на глубине 11,9 километра.
Отмечается, что сведений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.
Ранее на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в районе населенного пункта Сындыргы на глубине 5,9 километра.
Кроме того, после первого толчка произошло еще несколько афтершоков. В результате в провинции Балыкесир обрушились 4 здания, пострадавших не было.