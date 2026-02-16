Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 февраля, 22:33

Наука

Корональная дыра в форме дракона появилась на Солнце

Фото: asa.gov

Корональную дыру в виде дракона заметили на Солнце. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, при определенном воображении можно увидеть и выдыхаемое пламя.

Как подчеркнули эксперты, в настоящее время из-за влияния корональной дыры в северных и северо-западных регионах России наблюдаются яркие полярные сияния.

Ранее сильная вспышка мощностью M2.4 произошла на левом краю Солнца. Пик излучения пришелся на 07:35 16 февраля. Учитывая, что последние несколько дней активность на Солнце была крайне низка, сегодняшнее событие, по мнению ученых, выглядит необычно.

Источник взрыва находится на обратной стороне Солнца, за горизонтом, и пока невозможно оценить природу активной области. Ученые рассматривают два варианта. Это может быть единичная вспышка, вызванная небольшим пятном, или это начало формирования новой крупной группы пятен.

