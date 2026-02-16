Форма поиска по сайту

16 февраля, 20:09

Спорт

Мать и сын впервые в истории стали участниками зимней Олимпиады

Фото: AP Photo/Robert F. Bukaty

Впервые в истории зимних Олимпийских игр выступили мать и сын. Рекорд был установлен американской горнолыжницей Сарой Шлепер, представляющей Мексику, и ее сыном Лассе Гаксиолой, сообщает "Спорт-Экспресс".

Шлепер приняла участие в старте в супергиганте и гигантском слаломе. Для нее зимняя Олимпиада стала седьмой, что является абсолютным рекордом среди женщин-горнолыжниц. Кроме того, она стала самой возрастной горнолыжницей в истории ОИ. 19 февраля ей будет 47 лет.

Гаксиола вышел в мужских дисциплинах, в том числе в слаломе и гигантском слаломе. В 2011 году, когда Шлепер планировала завершить карьеру, она пронесла своего сына по финишному склону.

Ранее бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым спортсменом из Южной Америки, завоевавшим медаль на зимней Олимпиаде 2026 года. Бразилец победил в гигантском слаломе. Он показал по сумме двух попыток лучшее время – 2 минуты 25 секунд. Второе и третье места заняли швейцарцы Марко Одерматт (+0,58) и Лоик Мейар (+1,17).

