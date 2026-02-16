Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 17:39

Общество
Главная / Истории /

Врач Королева назвала побочные эффекты от новой таблетки для похудения "Орфорглипрон"

Таблетка для похудения: в чем опасность нового аналога "Оземпика"

Пероральный аналог популярного препарата для похудения "Оземпик" может появиться на рынке в 2026 году, сообщили профильные СМИ. Станет ли он революционным открытием или причиной больших проблем, разбиралась Москва 24.

Похудение без иглы

Фото: 123RF.com/serezniy

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly значительно увеличила запасы своего экспериментального перорального препарата для снижения веса с действующим веществом орфорглипрон в преддверии ожидаемого решения регулирующих органов США, сообщает Freedom Finance Global.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам, стоимость предпусковых запасов препарата достигла $1,5 миллиарда по состоянию на 31 декабря 2025 года. Для сравнения годом ранее компания оценивала объем запасов перед началом продаж почти в $550 миллионов.

Уточняется, что "Орфорглипрон" – пероральный лекарственный препарат, предназначенный для долгосрочного снижения веса. По данным СМИ, результаты клинических исследований показали, что ежедневный прием этого средства может обеспечить потерю от 9 до 15,4 килограмма в зависимости от длительности терапии.

Препарат выпускается в форме таблеток, не требующих специальных условий хранения и не зависящих от приема пищи. По данным Reuters, единственным пероральным GLP-1 препаратом на рынке сегодня является "Ребелсус" (семаглутид) датской Novo Nordisk, однако его необходимо принимать минимум за полчаса до еды.

В клиническом исследовании фазы II с участием 272 пациентов с ожирением или лишним весом орфорглипрон продемонстрировал снижение массы тела на 8,6–12,6% (9–13,3 кг) за 26 недель лечения и на 9,4–14,7% (9,8–15,4 кг) – за 36 недель. Для сравнения: в группе плацебо потеря веса составила 2%. Не менее 10% веса потеряли от 46 до 75% пациентов в зависимости от дозировки.

Параллельно препарат показал эффективность в терапии сахарного диабета II типа. В исследовании с участием 383 пациентов с диабетом орфорглипрон значительно снизил уровень гликированного гемоглобина и глюкозы натощак, а также способствовал уменьшению массы тела на 3,7–10,1 килограмма.

При этом наиболее частыми побочными эффектами при приеме орфорглипрона оказались тошнота, запоры, рвота и диарея.

Ранее стало известно, что продажи российских аналогов препарата "Оземпик" в 2025 году выросли почти втрое по сравнению с 2024-м. За год было реализовано 6,1 миллиона упаковок на сумму 35,2 миллиарда рублей (годом ранее – 1,7 миллиона упаковок и 9,2 миллиарда рублей).

"Препараты не панацея"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

По мнению врача-эндокринолога, диетолога ЦКБ управления делами президента РФ Еганы Королевой, у нового препарата для похудения в таблетированной форме есть шанс стать популярным, особенно среди пациентов, которые боятся уколов или длительного использования шприц-ручек.

"Для некоторых важен сам факт, что они не станут как бы "подсаживаться на иглу". Однако в России, я думаю, большой популярности не будет, потому что легально эти препараты к нам не поставляются, а люди стали более осознанными и стараются не приобретать лекарства на черном рынке", – рассказала она в беседе с Москвой 24.

Врач пояснила, что действующее вещество в новом препарате отличается от популярных "Оземпика" и "Мунджаро". Например, в "Оземпике" это – семаглутид, а в новом препарате орфорглипрон действует на те же рецепторы глюкагоноподобного пептида-1.

То есть механизм действия схожий: влияние на ось "кишечник – мозг", благодаря чему сигнал о насыщении поступает быстрее, человек хочет есть меньше и быстрее чувствует сытость. Также происходит снижение аппетита, в частности, тяги к углеводам.
Егана Королева
врач-эндокринолог, диетолог ЦКБ управления делами президента РФ

Эксперт напомнила, что изначально такие препараты создавались для пациентов с сахарным диабетом второго типа и метаболическими нарушениями, потому что они помогают снижать инсулинорезистентность и контролировать уровень сахара.

Побочные эффекты у таблетированной формы могут быть точно такими же, как и у "Оземпика": неприятные ощущения в области верхней части живота, нарушение стула (от диареи до запоров), тошнота, особенно в первый день приема, головокружение и слабость.

"Основная опасность заключается в том, что люди часто назначают себе такие препараты самостоятельно, по совету знакомых или под влиянием рекламы. К врачам регулярно попадают пациенты с длительными нарушениями стула, забросом еды из пищевода обратно, апатичным состоянием, слабостью", – рассказала Королева.

Все эти эффекты связаны с неправильно подобранной дозировкой и отсутствием учета противопоказаний, отметила она.

"Именно поэтому обязательно нужно обращаться к врачу, чтобы сдать анализы, убедиться в отсутствии противопоказаний, собрать анамнез, учесть все хронические заболевания и совместимость с другими препаратами. Врач назначает индивидуальный план, и каждые три месяца необходимы контрольные точки, чтобы оценить эффект и вовремя заметить возможные побочные эффекты, которые человек сам может не осознавать", – добавила диетолог.

Она также перечислила показания к посещению врача и возможному назначению таких препаратов: основное – сахарный диабет II типа с метаболическими нарушениями и лишним весом, который не удается преодолеть самостоятельно.

"Также если диабета нет, но есть лишний вес и человеку кажется, что он делает все правильно – и питается, и двигается, и со стрессом работает, – а вес не уходит. Помимо этого, если у человека нет дисциплины, он не знает, с чего начать, нет культуры питания, есть проблемы, с которыми он не может справиться самостоятельно, ему стоит обратиться к врачу за помощью в составлении плана лечения. И конечно, людям с расстройством пищевого поведения тоже необходима помощь врача", – пояснила Королева.

Она обратила внимание, что эти препараты не панацея. Пока их принимают, есть временной люфт, чтобы изменить образ жизни, пищевые привычки, отношение к еде и физической нагрузке.

"Движение обязательно – оно дает хороший лимфоток, а это путь к снижению веса. Если после отмены препарата человек возвращается к прежнему образу жизни, питанию и гиподинамии, вес, скорее всего, вернется", – заключила она.

В то же время врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в разговоре с Москвой 24 рассказал, что не поддерживает такую методику лечения ожирения, так как этот способ может иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе.

"Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему. Первоначально эти препараты разрабатывали для лечения сахарного диабета, но если у человека нет проблем с сахарным диабетом, а мы вмешиваемся в гормональную ось, то при отмене препарата через какое-то время проблемы с гормонами, весьма вероятно, могут возникнуть", – пояснил врач.

Он уточнил также, что снижение веса происходит в том числе за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта.

Когда человек ест, пища задерживается в желудке в два-три раза дольше, чем должна. Есть не хочется, на этом фоне возникает дефицит калорий. Но если мы тормозим функцию ЖКТ, это приводит к нарушению переваривания пищи и сбою в работе желчного пузыря. Одно из самых основных отдаленных последствий – желчнокаменная болезнь.
Антон Поляков
врач-эндокринолог, диетолог

В таком случае возникает застой, желчь густеет, идет кристаллизация и в какой-то момент образуются камни. Также нарушается функция желудка и кишечника, появляются запоры, нарушение переваривания пищи.

"Если говорить про людей с избыточным весом и ожирением, то в 95 процентах случаев это психогенный фактор. Люди "заедают" проблемы на фоне стресса, неудовлетворенности жизнью, неспособности выстроить свои границы и решить проблему. А препарат саму причину, по которой человек переедал, никак не решает", – добавил врач.

Он пояснил, что в таком случае через три-четыре месяца или полгода у человека развивается так называемая диетическая депрессия – состояние, когда не радует уже ни снижение веса, ни отражение в зеркале, появляются уныние, тоска, снижение активности. Если человек заканчивает прием препарата, может быть капитальный срыв.

Есть также последствие в виде так называемого лица "Оземпика" – внешность после похудения меняется очень сильно, лицо становится уставшим. Нередко контуры настолько другие, что обратно это "откатить" не получится, и некоторым людям приходится обращаться к косметологам и хирургам, заключил специалист.

Читайте также


Веткина Анастасия

обществомедицинаистории

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика