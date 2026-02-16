Врач Королева назвала побочные эффекты от новой таблетки для похудения "Орфорглипрон"

Пероральный аналог популярного препарата для похудения "Оземпик" может появиться на рынке в 2026 году, сообщили профильные СМИ. Станет ли он революционным открытием или причиной больших проблем, разбиралась Москва 24.

Похудение без иглы

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly значительно увеличила запасы своего экспериментального перорального препарата для снижения веса с действующим веществом орфорглипрон в преддверии ожидаемого решения регулирующих органов США, сообщает Freedom Finance Global.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам, стоимость предпусковых запасов препарата достигла $1,5 миллиарда по состоянию на 31 декабря 2025 года. Для сравнения годом ранее компания оценивала объем запасов перед началом продаж почти в $550 миллионов.

Уточняется, что "Орфорглипрон" – пероральный лекарственный препарат, предназначенный для долгосрочного снижения веса. По данным СМИ, результаты клинических исследований показали, что ежедневный прием этого средства может обеспечить потерю от 9 до 15,4 килограмма в зависимости от длительности терапии.

Препарат выпускается в форме таблеток, не требующих специальных условий хранения и не зависящих от приема пищи. По данным Reuters, единственным пероральным GLP-1 препаратом на рынке сегодня является "Ребелсус" (семаглутид) датской Novo Nordisk, однако его необходимо принимать минимум за полчаса до еды.

В клиническом исследовании фазы II с участием 272 пациентов с ожирением или лишним весом орфорглипрон продемонстрировал снижение массы тела на 8,6–12,6% (9–13,3 кг) за 26 недель лечения и на 9,4–14,7% (9,8–15,4 кг) – за 36 недель. Для сравнения: в группе плацебо потеря веса составила 2%. Не менее 10% веса потеряли от 46 до 75% пациентов в зависимости от дозировки.

Параллельно препарат показал эффективность в терапии сахарного диабета II типа. В исследовании с участием 383 пациентов с диабетом орфорглипрон значительно снизил уровень гликированного гемоглобина и глюкозы натощак, а также способствовал уменьшению массы тела на 3,7–10,1 килограмма.

При этом наиболее частыми побочными эффектами при приеме орфорглипрона оказались тошнота, запоры, рвота и диарея.

Ранее стало известно, что продажи российских аналогов препарата "Оземпик" в 2025 году выросли почти втрое по сравнению с 2024-м. За год было реализовано 6,1 миллиона упаковок на сумму 35,2 миллиарда рублей (годом ранее – 1,7 миллиона упаковок и 9,2 миллиарда рублей).

"Препараты не панацея"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

По мнению врача-эндокринолога, диетолога ЦКБ управления делами президента РФ Еганы Королевой, у нового препарата для похудения в таблетированной форме есть шанс стать популярным, особенно среди пациентов, которые боятся уколов или длительного использования шприц-ручек.

"Для некоторых важен сам факт, что они не станут как бы "подсаживаться на иглу". Однако в России, я думаю, большой популярности не будет, потому что легально эти препараты к нам не поставляются, а люди стали более осознанными и стараются не приобретать лекарства на черном рынке", – рассказала она в беседе с Москвой 24.

Врач пояснила, что действующее вещество в новом препарате отличается от популярных "Оземпика" и "Мунджаро". Например, в "Оземпике" это – семаглутид, а в новом препарате орфорглипрон действует на те же рецепторы глюкагоноподобного пептида-1.





Егана Королева врач-эндокринолог, диетолог ЦКБ управления делами президента РФ То есть механизм действия схожий: влияние на ось "кишечник – мозг", благодаря чему сигнал о насыщении поступает быстрее, человек хочет есть меньше и быстрее чувствует сытость. Также происходит снижение аппетита, в частности, тяги к углеводам.

Эксперт напомнила, что изначально такие препараты создавались для пациентов с сахарным диабетом второго типа и метаболическими нарушениями, потому что они помогают снижать инсулинорезистентность и контролировать уровень сахара.

Побочные эффекты у таблетированной формы могут быть точно такими же, как и у "Оземпика": неприятные ощущения в области верхней части живота, нарушение стула (от диареи до запоров), тошнота, особенно в первый день приема, головокружение и слабость.

"Основная опасность заключается в том, что люди часто назначают себе такие препараты самостоятельно, по совету знакомых или под влиянием рекламы. К врачам регулярно попадают пациенты с длительными нарушениями стула, забросом еды из пищевода обратно, апатичным состоянием, слабостью", – рассказала Королева.

Все эти эффекты связаны с неправильно подобранной дозировкой и отсутствием учета противопоказаний, отметила она.

"Именно поэтому обязательно нужно обращаться к врачу, чтобы сдать анализы, убедиться в отсутствии противопоказаний, собрать анамнез, учесть все хронические заболевания и совместимость с другими препаратами. Врач назначает индивидуальный план, и каждые три месяца необходимы контрольные точки, чтобы оценить эффект и вовремя заметить возможные побочные эффекты, которые человек сам может не осознавать", – добавила диетолог.

Она также перечислила показания к посещению врача и возможному назначению таких препаратов: основное – сахарный диабет II типа с метаболическими нарушениями и лишним весом, который не удается преодолеть самостоятельно.

"Также если диабета нет, но есть лишний вес и человеку кажется, что он делает все правильно – и питается, и двигается, и со стрессом работает, – а вес не уходит. Помимо этого, если у человека нет дисциплины, он не знает, с чего начать, нет культуры питания, есть проблемы, с которыми он не может справиться самостоятельно, ему стоит обратиться к врачу за помощью в составлении плана лечения. И конечно, людям с расстройством пищевого поведения тоже необходима помощь врача", – пояснила Королева.

Она обратила внимание, что эти препараты не панацея. Пока их принимают, есть временной люфт, чтобы изменить образ жизни, пищевые привычки, отношение к еде и физической нагрузке.

"Движение обязательно – оно дает хороший лимфоток, а это путь к снижению веса. Если после отмены препарата человек возвращается к прежнему образу жизни, питанию и гиподинамии, вес, скорее всего, вернется", – заключила она.

В то же время врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в разговоре с Москвой 24 рассказал, что не поддерживает такую методику лечения ожирения, так как этот способ может иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе.

"Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему. Первоначально эти препараты разрабатывали для лечения сахарного диабета, но если у человека нет проблем с сахарным диабетом, а мы вмешиваемся в гормональную ось, то при отмене препарата через какое-то время проблемы с гормонами, весьма вероятно, могут возникнуть", – пояснил врач.

Он уточнил также, что снижение веса происходит в том числе за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта.





Антон Поляков врач-эндокринолог, диетолог Когда человек ест, пища задерживается в желудке в два-три раза дольше, чем должна. Есть не хочется, на этом фоне возникает дефицит калорий. Но если мы тормозим функцию ЖКТ, это приводит к нарушению переваривания пищи и сбою в работе желчного пузыря. Одно из самых основных отдаленных последствий – желчнокаменная болезнь.

В таком случае возникает застой, желчь густеет, идет кристаллизация и в какой-то момент образуются камни. Также нарушается функция желудка и кишечника, появляются запоры, нарушение переваривания пищи.

"Если говорить про людей с избыточным весом и ожирением, то в 95 процентах случаев это психогенный фактор. Люди "заедают" проблемы на фоне стресса, неудовлетворенности жизнью, неспособности выстроить свои границы и решить проблему. А препарат саму причину, по которой человек переедал, никак не решает", – добавил врач.

Он пояснил, что в таком случае через три-четыре месяца или полгода у человека развивается так называемая диетическая депрессия – состояние, когда не радует уже ни снижение веса, ни отражение в зеркале, появляются уныние, тоска, снижение активности. Если человек заканчивает прием препарата, может быть капитальный срыв.

Есть также последствие в виде так называемого лица "Оземпика" – внешность после похудения меняется очень сильно, лицо становится уставшим. Нередко контуры настолько другие, что обратно это "откатить" не получится, и некоторым людям приходится обращаться к косметологам и хирургам, заключил специалист.



