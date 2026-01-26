Форма поиска по сайту

26 января, 08:42

Экономика
РБК: продажи российского аналога "Оземпика" выросли втрое

Продажи российского аналога "Оземпика" выросли втрое – СМИ

Фото: depositphotos/stockasso

Продажи российских аналогов препарата "Оземпик" выросли почти втрое в 2025 году по сравнению с 2024-м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Уточняется, что 2 года назад в рознице было продано 1,7 миллиона упаковок отечественных заменителей на сумму 9,2 миллиарда рублей. Уже спустя год показатель вырос до 6,1 миллиона упаковок, а выручка достигла 35,2 миллиарда рублей.

В ЦРПТ рост продаж объяснили увеличением объемов производства. В 2025 году российские фармацевтические компании выпустили 11,7 миллиона упаковок "Оземпика", что, по данным оператора маркировки, в 10 раз превышает общий объем импорта лекарств с международным непатентованным наименованием.

В конце прошлого года ученые Сеченовского университета приступили к разработке нового препарата для лечения ожирения, аналога "Оземпика", основанного на дигидрокверцетине – флавоноиде, получаемом из сибирской лиственницы.

Данное вещество раньше применяли в качестве антиоксиданта. Однако в ходе экспериментов на животных выяснилось, что дигидрокверцетин способен снижать массу тела примерно на 5% ежемесячно.

Аналог "Оземпика" создали для домашних животных

