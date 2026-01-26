Две семьи подали в суд из-за подмены детей в роддоме в Приморье

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Семьи Степановых и Москальковых обратились в суд из-за подмены новорожденных сыновей в роддоме почти 40 лет назад. Пострадавшие потребовали многомиллионную компенсацию от государства. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиян Александр Зорин.

Выяснилось, что обе женщины, родившие мальчиков, находились в одном роддоме города Лесозаводска в Приморском крае. По словам адвоката, в 1989 году матерям принесли новорожденных с одинаковыми бирками. Одна из женщин обратила на это внимание и выразила беспокойство, однако медперсонал заверил ее, что перепутана лишь бирка, а не дети.

После выписки семьи разъехались, однако у одной из матерей на протяжении многих лет не исчезали сомнения в том, что ей отдали родного ребенка. Спустя десятилетия женщина обратилась в телевизионную программу, где был проведен ДНК-тест. Экспертиза показала, что оба мальчика воспитывались не в своих биологических семьях. После этого пострадавшие подали иск в суд.

Адвокат пояснил, что в рамках гражданского дела потерпевшими признаны десять человек – двое мужчин, которых перепутали в роддоме, их биологические родители и близкие родственники. Общая сумма исковых требований к Минфину, Минздраву и властям Приморского края составляет 30 миллионов рублей.

Суды первой и апелляционной инстанций – Тверской районный суд Москвы и Московский городской суд – отказали в удовлетворении иска, указав, что в советском законодательстве отсутствовал институт компенсации морального вреда в его современном виде.

После этого семьи обратились во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Заседание состоялось 22 января, и кассация поддержала решения нижестоящих судов. В настоящее время пострадавшие ожидают официальное определение суда, чтобы продолжить разбирательство в Верховном суде.

"Моральный вред возник не в 1989 году, а в момент его осознания, то есть в 2023–2024 годах, когда законодательство РФ уже давно защищает достоинство личности. Государство как правопреемник СССР обязано отвечать за действия своих медицинских учреждений. Создаваемый судами прецедент оставляет без защиты целое поколение людей, пострадавших от ошибок советской системы", – заявил правозащитник.

Ранее сообщалось, что подмену двух новорожденных в роддоме Норвегии удалось обнаружить спустя 50 лет.

Инцидент произошел еще в 1965 году, однако узнать об этом удалось только в 2021-м после ДНК-тестов. При этом оказалось, что государство знало о подмене, но скрыло правду. Две дочери и одна из матерей подали в суд, а также потребовали компенсации в размере 20 миллионов крон.

Однако Окружной суд Осло оправдал государство. В связи с этим ответственность за произошедшее переложили на частную организацию, которая управляла больницей.