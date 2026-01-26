Форма поиска по сайту

26 января, 20:41

Экономика

Хуснуллин выразил обеспокоенность вводом жилья в России в 2028–2029 годах

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что его беспокоит ввод жилья в России в 2028–2029 годах, передает ТАСС.

"Мы надеемся, что в декабре всплеск по ипотеке, и инвесторы запустили новые проекты, конечно, сгладит спады по вводу жилья в 2028–2029 годах", – сказал он.

Хуснуллин отметил, что сгладить результаты по вводу может снижение ключевой ставки.

По его словам, сейчас активно запускается индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), так как в 2025 году в стране был введен большой объем таких объектов. Кроме того, ввели много нежилых помещений, которые дают новые рабочие места, а также являются налоговой базой.

Ранее стало известно, что в 2026 году платеж по рыночной ипотеке за однокомнатную квартиру в российских мегаполисах может снизиться на 21,7%, до почти 58 тысяч рублей. По данным СМИ, это произойдет, если ставки упадут с нынешних 21% до прогнозируемых 16%.

Размер средней зарплаты для получения ипотеки может снизиться в Москве к концу 2026 года

