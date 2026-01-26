В Мурманской области опровергли отставку губернатора Чибиса

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Информация о том, что главу Мурманской области Андрея Чибиса освободили от должности после аварии на электросетях, не соответствует действительности. Об этом сообщил оперштаб региона.

"В социальных сетях распространяется поддельный скриншот популярного информационного агентства. Это фейк", – рассказали в оперштабе.

Там добавили, что распространение фейков является одним из методов информационно-психологического влияния на граждан России со стороны украинских спецслужб.

В регионе ранее обрушились пять опор ЛЭП. В Мурманске и Североморске временно отключали электричество.

Чибис призвал граждан по возможности ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети. Позднее глава региона сообщил о введении режима ЧС для привлечения дополнительной техники и материалов.

Минэнерго России взяло на контроль восстановление электроснабжения. Также в Мурманске открыли 19 пунктов временного размещения.

