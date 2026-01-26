Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 21:48

Политика

В Мурманской области опровергли отставку губернатора Чибиса

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Информация о том, что главу Мурманской области Андрея Чибиса освободили от должности после аварии на электросетях, не соответствует действительности. Об этом сообщил оперштаб региона.

"В социальных сетях распространяется поддельный скриншот популярного информационного агентства. Это фейк", – рассказали в оперштабе.

Там добавили, что распространение фейков является одним из методов информационно-психологического влияния на граждан России со стороны украинских спецслужб.

В регионе ранее обрушились пять опор ЛЭП. В Мурманске и Североморске временно отключали электричество.

Чибис призвал граждан по возможности ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети. Позднее глава региона сообщил о введении режима ЧС для привлечения дополнительной техники и материалов.

Минэнерго России взяло на контроль восстановление электроснабжения. Также в Мурманске открыли 19 пунктов временного размещения.

Читайте также


политикарегионы

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика