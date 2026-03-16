Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 марта, 12:29

Экономика

"Газпром" перезапустил производство холодильников на бывшем заводе Bosch

Фото: 123RF.com/bitenka

Дочерняя компания "Газпрома" – "Газпром бытовые системы" – восстановила производство холодильников на заводе ООО "БСХ Бытовые приборы", ранее находившемся в собственности немецкой фирмы Bosch. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Как напомнили в компании, предприятие "БСХ Бытовые приборы" зарегистрировано в Санкт-Петербурге и специализируется на производстве бытовых электрических приборов. Во временное управление "дочки" "Газпрома" оно перешло в 2024 году. Тогда эксперты провели комплексную работу по его подготовке и запуску.

Благодаря этому в мае 2025-го завод начал выпускать высококачественные холодильники в соответствии с прежними стандартами под собственной торговой маркой Darina, а также в рамках контрактного производства для брендов Weissgauff, Kuppersberg и других.

"На конец 2025 года завод наладил производство более 30 моделей холодильников различного функционала и цветовой гаммы", – уточнили в "Газпром бытовые системы".

В дальнейших планах на текущий год запланировано изготовление 100 тысяч холодильников, а на 2027-й – 220 тысяч. Параллельно с этим будет продолжать идти подготовка к запуску производства стиральных машин.

Согласно отчетам, чистая прибыль компании составила 192,5 миллиона рублей, в то время как годом ранее был зафиксирован убыток в размере 1,72 миллиарда. Выручка составила 422 миллиона рублей, что значительно превысило показатель в 100 миллионов рублей за предыдущий год. В частности, реализация готовой продукции и товаров для перепродажи на территории России принесла 271 миллион.

"Сформирована устойчивая дистрибьюторская сеть, заключено более 20 контрактов на реализацию готовой продукции. Первыми закупщиками стали ведущие российские ретейлеры – "М.Видео" и DNS, а также один из крупнейших на отечественном рынке продавцов бытовой техники – компания Weissgauff, чьи фирменные магазины представлены на всех популярных маркетплейсах", – заключили в "Газпром бытовые системы".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продолжающемся развитии страны, несмотря на санкции и тарифные войны. В частности, председатель кабмина обратил внимание на вызовы, влияющие на торговлю и экономику, заверив, что правительство справляется со всеми поставленными задачами.

Например, в прошлом году ВВП страны увеличился на 1%, а за последние 3 года его рост превысил 10%. Российская экономика сохраняет положительную динамику. Такого результата удалось достигнуть за счет концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, отмечал Мишустин.

бизнесэкономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика