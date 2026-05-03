В "Мосфото" опубликовали кадры из музея пластических фигур в парке "Зарядье"

Фото: Мосфото

В городском медиабанке "Мосфото" появились кадры из музея пластических фигур, который открыл столичный департамент культуры в парке "Зарядье". Он является первым в России выставочным проектом с сверхреалистичными статуями выдающихся личностей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На премьерной выставке показали фигуры Петра I, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Владимира Высоцкого, Льва Толстого, Никиты Михалкова, Георгия Жукова, Валентины Терешковой, Владислава Третьяка и других известных личностей. Гостям предлагают отправиться в путешествие во времени и почувствовать эффект личного знакомства.

Билеты доступны в сервисе "Мосбилет".

Все файлы в "Мосфото" проверены и легальны. Их можно бесплатно скачивать, размещать в соцсетях, мессенджерах и СМИ, а также использовать в презентациях при условии указания источника.

"Историал. Коллекция" стал первым в России музеем пластических фигур и масштабным выставочным проектом. На выставке размещены 50 фигур. Для экспозиции были созданы арт-объекты из специального силикона.

Государственный и политический деятель Владислав Третьяк отметил, что музей нужен, чтобы молодежь знала своих героев. Он призвал воспитывать поколения на традициях России, и в музее представлены именно те люди, которых молодые люди должны знать.

