01 апреля, 10:23

Культура

Первый в России музей пластических фигур откроется в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Первый в России музей пластических фигур откроется 11 апреля в парке "Зарядье", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Музей "Историал. Коллекция" станет первым в стране масштабным выставочным проектом, который представит галерею выдающихся личностей отечественной истории и современности в формате гиперреалистичного искусства.

На выставке будут размещены 50 фигур, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Для выставки будут созданы арт-объекты из специального силикона совместно с экспертами кинематографа и пластического грима – авторы будут использовать новые цифровые технологии для максимального портретного сходства", – подчеркнул он.

Гости премьерной выставки смогут увидеть восковые фигуры Петра I, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Владимира Высоцкого и других. Каждая фигура является результатом многих часов работы, подчеркнул художник, специалист по пластическим спецэффектам Юрий Жуков. Кроме того, все экспонаты будут расположены на фоне авторских декораций.

Художник по костюмам Оксана Шевченко также указала, что это не реконструкция, а перезапуск – специалисты "переодевают" историю в современность, поскольку они сохраняют характер, но меняют язык формы и дают героям прошлого "гардероб сегодняшнего дня".

"При этом часть образов остается в максимально точной исторической стилистике", – заключила художник.

Приобрести билеты на выставку можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее в Мультимедиа Арт Музее (МАММ) открылась вторая международная биеннале "Искусство будущего". В экспозиции представлены художественные проекты, которые созданы с помощью современных технологий, например 3D-печати, искусственного интеллекта, робототехники и других. Экспонаты можно осмотреть до 6 июня.

