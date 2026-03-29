Собянин: 19 млн человек посетили музеи и выставочные залы Москвы в 2025 году

Москва является одним из крупнейших мировых мегаполисов по количеству музеев и выставочных залов. В 2025 году число их посетителей выросло почти на треть и составило около 19 миллионов человек, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Среди ключевых проектов – выставки "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного русского музея" в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ и "Индия. Ткань времени" в музее-заповеднике "Царицыно", отметил мэр.

Он напомнил, что на ВДНХ был открыт первый в России просветительский Биокластер, который объединил достижения биологии, передовые образовательные методики и проекты в области современного искусства.

Кроме того, в прошлом году завершилась реставрация Египетского павильона Останкинского дворца. В нем размещена экспозиция "В гостях у графа Шереметева". Также продолжилось развитие популярных городских проектов и акций. В их числе – "Московская музейная неделя", "Музеи – детям", "Учебный день в музее" и "Ночь в музее".

В этом году, продолжил градоначальник, планируется открыть новые площадки Биокластера: павильоны № 17 и 312 "Мир динозавров" и "Музей жизни", оранжереи-лаборатории, а также павильон № 29 "Флоратопия" после реэкспозиции.

Помимо этого, российские и иностранные музеи привлекут к проведению совместных проектов, в том числе международной выставки "Терракотовые воины: наследие первого императора" в Государственном историческом музее.

Более того, запланировано открытие нового здания Картинной галереи народного художника РФ В. И. Нестеренко, где сделают экспозиционно-выставочную зону, фондохранилище и реставрационные мастерские, а также всесезонного этнографического культурно-развлекательного комплекса "Город Зодчества" в музее-заповеднике "Коломенское".

Ранее Собянин рассказал, что посещаемость столичных парков увеличилась более чем в 1,5 раза в 2025 году. В общей сложности в них побывали свыше 282,5 миллиона человек. Глава города назвал этот показатель рекордным.