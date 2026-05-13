Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 13:29

Город

Плановые отключения горячей воды начались в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) начала проводить профилактические работы на теплосетях, в рамках которых организованы плановые отключения горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"МОЭК 13 мая приступила к проведению профилактических работ на сетях теплоснабжения. Они выполняются для подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов, их главным элементом являются гидравлические испытания трубопроводов", – отмечается в сообщении.

Гидравлические испытания разделены на 600 этапов, которые завершат в конце августа. Работы на системах теплоснабжения организованы одновременно во всех округах Москвы. В них задействованы более 3 тысяч человек, 200 опрессовочных центров и свыше 280 единиц спецтехники.

В ходе гидравлических испытаний тепловых сетей специалисты должны будут проверить свыше 19 тысяч километров сетей, чтобы убедиться в их готовности к холодному времени года.

Посмотреть график отключения горячей воды можно в онлайн-сервисе на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва", на сайте ПАО "МОЭК", а также в разделе "Мой дом" на платформе "Электронный дом".

Отключения горячей воды стартовали в Москве для подготовки к отопительному сезону

Читайте также


городЖКХ

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика