В Крыму спасли лебедя, которого перекормили хлебом

Фото: vk.com/children_park

В симферопольском парке имени Юрия Гагарина в Крыму спасли лебедя, который оказался на грани гибели из-за прохожих, перекормивших его хлебом. Об этом сообщила пресс-служба учреждения "Парки столицы".

"Лебедь почти не реагировал на происходящее, не мог подняться на лапы и едва подавал признаки жизни", – описали ситуацию специалисты.

Пернатого срочно перевезли в Симферопольский зооуголок. Там выяснилось, что желудок птицы забит хлебом, которым ее перекормили посетители парка. Лебедю провели ветеринарное лечение, а затем выкармливали с рук в течение двух недель.

На данный момент, по данным пресс-службы, птица чувствует себя хорошо, угрозы жизни нет, и ее уже вернули обратно на пруд.

В "Парках столицы" напомнили, что птицам противопоказаны хлеб, соленые и жареные семечки, картофель, печенье и орехи. Такая еда вызывает болезни и в итоге может убить птицу. Полезной альтернативой могут стать листья салата, тертая морковь, яблоки, овсянка или специальный корм.

Ранее лебедя по кличке Счастье, обитавшего в лагуне Краснодарского края, спасли четыре женщины. Птица не стала улетать с приходом весны, после чего с ней начал конкурировать старый самец.

Молодого лебедя не пускали к еде и едва не забили до смерти, если бы не внимательные местные жительницы, изловившие птицу и доставившие ее к волонтеру, которая участвовала в спасении птиц после разлива мазута под Анапой. Позднее его выпустили на озеро в Абрау-Дюрсо.

