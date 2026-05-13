Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 13:50

Наука

Китай начал первый в мире эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе

Фото: 123RF.com/muratiphotography

Китай первым в мире приступил к эксперименту с искусственным эмбрионом в космосе. Он поможет собрать сведения о долгосрочном пребывании человека во внеземном пространстве, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на центр прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук.

Образцы искусственных эмбрионов были доставлены грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-10". Их поместили в экспериментальном модуле китайской космической станции.

Как указывается в сообщении, искусственный эмбрион содержит структуру, созданную из стволовых клеток. Пока эксперимент проходит успешно. Руководитель проекта Юй Лэцян отметил, что он поможет изучить долгосрочное пребывание человека в космосе, его выживание и размножение.

"Человеческий "искусственный эмбрион" – это не настоящий эмбрион человека, он не способен развиться в организм, но он может использоваться как модель для раннего изучения человека", – пояснил он.

Исследователь подчеркнул, что эксперимент продлится 5 дней. После этого образцы человеческих эмбрионов заморозят и вернут на Землю.

Ранее ученые Калифорнийского университета в Ирвайне нашли "аналог" планеты Земля в созвездии Лебедя в Млечном пути. Исследователи провели анализ 517 планет за пределами Солнечной системы по восьми параметрам. В ходе своей работы ученые создали новую систему классификации планет по их схожести с Землей.

NASA назвало идеальным запуск корабля "Прогресс МС-34"

Читайте также


наука

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика