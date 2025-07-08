arXiv: американские ученые нашли схожую с Землей планету в Млечном пути

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"Аналог" планеты Земля нашли в созвездии Лебедя в Млечном пути ученые Калифорнийского университета в Ирвайне, сообщила "Газета.ру". Ей стала экзопланета Kepler-22b.

Исследователи провели анализ 517 планет за пределами Солнечной системы по восьми параметрам. Ученые изучили радиус, плотность, уровень солнечного излучения, температуру поверхности, металличность космических объектов. Анализу подверглись и звезды, вокруг которых вращаются планеты. Результаты исследований опубликовали на портале препринтов arXiv.

В ходе своей работы ученые создали новую систему классификации планет по их схожести с Землей. Всего три из них соответствуют критериям потенциальной обитаемости. Больше всего из них на Землю похожа экзопланета Kepler-22b. На 75% объектов нет условий для жизни. Около 1,2% планет вращаются вокруг маломассивных звезд.

Ранее ученые зафиксировали, что космический объект, похожий на комету, вошел в пределы Солнечной системы. Он максимально приблизится к Солнцу в октябре. Угрозы для Земли объект не имеет.