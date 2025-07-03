Межзвездный объект зафиксировали в Солнечной системе

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Межзвездный объект A11pl3Z (3I/ATLAS) вошел в Солнечную систему. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на EarthSky.

По данным Европейского космического агентства, объект похож на комету из другой системы. Максимальное сближение с Солнцем ожидается в октябре, когда A11pl3Z зайдет внутрь орбиты Марса.

Как считают авторы публикации, угрозы для Земли это не представляет.

В материале отмечается, что о происхождении объекта говорит его траектория движения. Он представляет собой комету диаметром ядра до 20 километров и является третьим межзвездным объектом в системе.

Ранее в космосе пропал спутник, деньги на разработку которого выделял американский предприниматель Джеффри Безос с помощью фонда Earth Fund. Его ключевой задачей был поиск выбросов метана на поверхности Земли для борьбы с изменением климата.

Стоимость аппарата достигает 88 миллионов долларов. В настоящее время инженеры расследуют пропажу связи со спутником.

