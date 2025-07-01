В космосе пропал спутник, спонсируемый американским бизнесменом Безосом

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Спутник, деньги на разработку которого выделял американский предприниматель Джеффри Безос с помощью фонда Earth Fund, пропал в космосе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на космическую миссию MethaneSAT, которая занимается управлением аппарата.

Связь со спутником, выведенным на орбиту в прошлом году, была утрачена 20 июня. Его ключевой задачей был поиск выбросов метана на поверхности Земли для борьбы с изменением климата. Стоимость аппарата достигает 88 миллионов долларов.

В настоящее время инженеры расследуют пропажу связи со спутником. По предварительным данным, на это уйдет "некоторое время".

"Мы поделимся тем, что узнаем", – сказано в пресс-релизе MethaneSAT.

Фонд Earth Fund был создан в 2020 году. Его активы составляют свыше 10 миллиардов долларов.

Ранее российские ученые обнаружили разгонный блок "Центавр" от ракеты, которая вывела на орбиту лунный модуль Peregrine. В Институте прикладной математики имени Келдыша напомнили, что после вывода модуля американские любительские астрономы не смогли найти его.

Оказалось, что Центр малых планет соотнес верхнюю ступень ракеты с космическим объектом gb00671, найденным крымским астрономом Геннадием Борисовым в ходе поиска астероидов, сближающихся с Землей. В институте уточнили, что обнаруженный объект оказался достаточно ярким. Кроме того, он вращался.

