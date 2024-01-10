Российские ученые нашли пропавший разгонный блок лунного модуля Peregrine

Фото: astrobotic.com

Российские ученые обнаружили разгонный блок "Центавр" от ракеты, которая вывела на орбиту лунный модуль Peregrine. В телеграм-канале Института прикладной математики имени Келдыша уточнили, что после вывода модуля американские любительские астрономы не смогли обнаружить "Центавра".

Оказалось, что Центр малых планет соотнес верхнюю ступень ракеты с космическим объектом gb00671, найденным крымским астрономом Геннадием Борисовым в ходе поиска астероидов, сближающихся с Землей, отметили в сообщении.

"В ходе наблюдений, проведенных в ночь с 9 на 10 января 2024 года научным сотрудником КрАО РАН Василием Румянцевым, "пропавший" разгонник был найден и исследован при помощи телескопа АТ-64", – уточнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что обнаруженный объект оказался достаточно ярким, кроме того, он вращался.

Частный космический аппарат Peregrine стартовал 8 января на новой ракете "Вулкан" с разгонным блоком "Центавр" с мыса Канаверал. Лунный модуль штатно отделился от ракеты-носителя, однако приблизительно через 8 часов после запуска в его полете возникли проблемы.



Американский лунный модуль начал терять топливо. По данным пресс-службы компании-разработчика Astrorobotic, шансов на мягкую посадку на поверхность Луны у лунного модуля нет. По словам экспертов, этому препятствует утечка топлива.

По данным СМИ, Peregrine должен был стать первым коммерческим посадочным модулем и первым американским посадочным модулем за более чем 50 лет, совершившим посадку на Луну. Мягкая посадка модуля была запланирована на 23 февраля.

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