Ракета-носитель Vulcan стартовала во Флориде с лунным посадочным модулем Peregrine

Фото: AP Photo/NASA

Ракета-носитель Vulcan Centaur стартовала во Флориде с аппаратом Peregrine, который должен совершить посадку на Луну, сообщает РИА Новости.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 02:18 (10:18 мск). Это первый испытательный полет создаваемой с 2014 года ракеты-носителя.

Vulcan должна сменить ракету-носителю Atlas V, которая оснащена российскими двигателями РД-180.

Ранее автоматическая космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1, запущенная Индией, вышла на гало-орбиту. Там она будет исследовать светило.

До этого Индия успешно запустила автоматическую станцию по исследованию Солнца Aditya-L1 в сентябре 2023 года. Ракета-носитель PSLV C57 со станцией на борту стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Кроме того, 23 августа посадочный модуль лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхности естественного спутника Земли. Таким образом, Индия стала первой страной, у которой получилось успешно посадить аппарат на южном полюсе Луны.

Индия успешно запустила первую ракету в рамках будущей космической программы