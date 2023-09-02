Индия запустила в космос станцию по изучению Солнца

Фото: Indian Space Research Organisation via AP

Индия успешно запустила автоматическую станцию по исследованию Солнца Aditya-L1. Это стало первой масштабной экспедицией по изучению звезды, сообщается на сайте Индийской организации космических исследований.

Ракета-носитель PSLV C57 (Polar Satellite Launch Vehicle) со станцией на борту стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Ожидается, что аппарат выведут на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце – Земля на расстоянии примерно в 1,5 миллиона километров от Земли.

Для изучения Солнца аппарату необходимо 125 дней. Станция будет располагаться вдали от магнитного поля Земли.

Станция имеет семь приборов для отслеживания фотосферы, хромосферы, а также внешних слоев Солнца с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля. Используя такое оборудование, индийские ученые смогут в режиме реального времени изучать активность звезды и ее влияние на космическую погоду.

Ранее сообщалось, что 23 августа посадочный модуль лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхности естественного спутника Земли. Таким образом, Индия стала первой страной, у которой получилось успешно посадить аппарат на южном полюсе Луны.

"Роскосмос" поздравил индийских коллег с успешной научной операцией. Позже страну поздравил и Владимир Путин. Российский президент отправил соответствующее обращение к лидеру Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

В Индии заявили об отправке нового аппарата к Солнцу