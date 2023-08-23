Посадочный модуль индийской станции "Чандраян-3" приземлился на поверхности Луны

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Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" успешно приземлился на поверхности естественного спутника Земли. Трансляция проходила на сайте Индийской организации космических исследований.

Индия стала первой страной, которая успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны. Станцию "Чандраян-3" запустили в космос 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа.

Станция сделает несколько маневров по сближению с естественным спутником Земли, пока ее орбита не уменьшится до 100 километров от Луны. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа, до этого проведя две операции по снижению своей орбиты.

Специалисты ожидают, что полезная нагрузка лунохода миссии "Чандраян-3" позволит получить прорывные знания об элементном составе поверхности Луны. На луноходе есть спектроскоп с лазерным наведением и спектрометр альфа-частиц.

Помимо этого, детекторы установлены на "Викраме". Один из его полезных модулей предназначен для проведения измерений тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области. Также на аппарате есть зонд Рамбха – Ленгмюра. Он будет измерять ионы и электроны вокруг места посадки в течение одного лунного дня, который равен 14 земным суткам.

Также модуль несет прибор для определения сейсмической активности Луны, который даст новую информацию о лунных землетрясениях и микрометеоритах.

Ранее 23 августа сообщалось, что посадочный модуль лунной станции "Чандраян-3" вышел в заданную точку лунной орбиты и начал спуск к поверхности Луны. По данным Индийской организации космических исследований, время снижения должно было составить около 20 минут.

Также утром 23 августа ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" стартовала с Байконура на МКС. Полет грузового корабля займет двое суток.

Индийский "Чандраян-3" готовится совершить посадку на южном полюсе Луны