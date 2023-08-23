15:31Наука
Посадочный модуль индийской станции "Чандраян-3" начал спуск к поверхности Луны
Фото: ТАСС/EPA/IDREES MOHAMMED
Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" вышел в заданную точку лунной орбиты и начал спуск к поверхности Луны, сообщает ТАСС.
По данным Индийской организации космических исследований (ISRO), снижение будет продолжаться около 20 минут. Аппарат должен доставить на поверхность Луны небольшой луноход.
Ранее ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Путь до спутника Земли составил примерно пять с половиной суток. Затем станция заняла околополярную орбиту высотой 100 километров. 16 августа "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли.
Позже, 20 августа, "Роскосмос" сообщил, что с автоматической станцией "Луна-25" прервалась связь. Предварительно установлено, что аппарат перешел в нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью спутника Земли. В госкорпорации отметили, что работы по поиску станции и вхождению с ней в связь оказались безуспешны.
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