Историк космонавтики заявил, что крушение "Луны-25" станет важным опытом для РФ

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Крушение "Луны-25" станет важным опытом для России, заявил радио КП историк космонавтики Роман Белоусов.

По его словам, несмотря на грусть из-за потери станции, она частично выполнила свою миссию.

"Для России это был важный опыт запуска аппарата на Луну. Самая главная проблема, которая сейчас вычленяется, – был дан неправильный импульс", – заявил эксперт.

О том, что связь с автоматической станцией "Луна-25" прервалась, "Роскосмос" сообщил накануне. По предварительным данным, аппарат перешел в нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью спутника Земли. В госкорпорации добавили, что работы по поиску станции и вхождению с ней в связь оказались безуспешны.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Путь до спутника Земли составил примерно пять с половиной суток. Затем станция заняла околополярную орбиту высотой 100 километров. 16 августа "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли.

Станция "Луна-25" разбилась о поверхность спутника