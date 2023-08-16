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Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-22" отстыкуется от МКС 21 августа. Информация опубликована на сайте "Роскосмоса".

В сообщении отмечается, что также был выполнен "тест аппаратуры радиотехнической системы сближения "Курс-П" служебного модуля "Звезда" совместно с аппаратурой "Курс-НА" грузового корабля "Прогресс МС-22".

В феврале на борту корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация. При осмотре фотографий его обшивки, сделанных после отстыковки от МКС, были обнаружены отверстия, которых не было при производстве. Затем его свели с орбиты, несгоревшие обломки упали в южной части Тихого океана.

В мае грузовой корабль "Прогресс МС-23" автоматически пристыковался к российского научному модулю "Поиск" на МКС. Операцию контролировали космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом перенесли на 17 августа